​Пригожин повертає собі прихильність Путіна: ISW розповів деталі

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/Yulia Morozova

Російська приватна військова компанія "Вагнер" почала отримувати допомогу від міністерства оборони РФ. Причиною зміни ставлення Кремля до компанії Євгена Пригожина є невдачі на фронті регулярної армії.

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Прихильність Путіна

Аналітики Інституту зазначили, що ПВК "Вагнер" і особисто Євген Пригожин,схоже, повертають собі прихильність Кремля.

Так, є інформація, включно із словами самого Пригожина, про те, що "Вагнер" має отримати до трьох мотострілецьких бригад, складених із мобілізованих резервістів, для посилення позиції ПВК у Бахмуті.

Крім того, підрозділи "Вагнера" знову почали отримувати боєприпаси, зокрема, артилерійські снаряди, від міністерства оборони.

Що змінилося

Причиною такого потепління офіційної російської влади до ПВК "Вагнер", як зазначають у ISW, стала ситуація на фронті.

Регулярні війська не зуміли захопити Бахмут, не змогли вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей до 1 квітня, що нібито планував особисто Путін.

Зараз же, за наявними даними, Володимиру Путіну потрібна перемога в Бахмуті до 9 травня чи принаймні, до червня, коли він планує провести пресконференцію.

Нагадаємо, кілька днів тому керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин запропонував російській владі оголосити закінчення військових дій в Україні та зосередитися на закріпленні окупованих територій.