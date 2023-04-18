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​​​Пригожин возвращает себе расположение Путина: ISW рассказал детали

18 апреля 2023 07:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
​​​Пригожин возвращает себе расположение Путина: ISW рассказал детали
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Юлия Морозова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская частная военная компания "Вагнер" начала получать помощь от министерства обороны РФ. Причиной изменения отношения Кремля к компании Евгения Пригожина стали неудачи на фронте регулярной армии.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Приверженность Путина

Аналитики Института отметили, что ЧВК "Вагнер" и лично Евгений Пригожин, похоже, возвращают себе благосклонность Кремля.

Да, есть информация, включая слова самого Пригожина, о том, что "Вагнер" должен получить до трех мотострелковых бригад, составленных из мобилизованных резервистов, для усиления позиции ЧВК в Бахмуте.

Кроме того, подразделения "Вагнера" снова начали получать боеприпасы, в частности, артиллерийские снаряды от министерства обороны.

Что изменилось

Причиной такого потепления официальных российских властей в ЧВК "Вагнер", как отмечают в ISW, стала ситуация на фронте.

Регулярные войска не сумели захватить Бахмут, не смогли выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 1 апреля, которые якобы планировал лично Путин.

Сейчас же, по имеющимся данным, Владимиру Путину нужна победа в Бахмуте до 9 мая или, по крайней мере, до июня, когда он планирует провести пресс-конференцию.

Напомним, несколько дней назад руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил российским властям объявить окончание военных действий в Украине и сосредоточиться на закреплении оккупированных территорий.

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