​​​​​​​Пригожин пригрозив розправою "вагнерівцям", які розповіли про звірства ПВК в Україні

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Керівник "вагнерівців" Євген Пригожин вимагає від Генпрокуратури України передати йому колишніх членів ПВК, які розповіли про звірства найманців "Вагнер" в Бахмуті. Пригожин обіцяє їм "справедливий суд".

Про це повідомила пресслужба Євгена Пригожина на офіційному Telegram-каналі.

Читайте також:

Пригожин готовий до суду

Власник ПВК "Вагнер" заявив, що усі звинувачення на адресу його військової компанії щодо убивства цивільних українців, зокрема, дітей — є неправдою.

"Якщо це підтвердиться — я готовий відповідати за будь-якими законами", — заявив Пригожин.

Власник "Вагнера" погрожує розправою

Разом з тим, Євген Пригожин наголосив, що готовий розібратися із тими, хто зробив сенсаційні заяви.

"Якщо звинувачення проти мене не підтвердить, я надішлю список із 30-40 осіб, яких Генпрокуратура має передати мені для “справедливого суду", — заявив власник ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що днями колишній російський в'язень Олексій Савичов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Зафіксовані на відео свідчення екс-"вагнерівця" опублікував російський правозахисний ресурс Gulagu.net.

За словами Савичева, масовий розстріл мирного населення Бахмута відбувся одразу після обміну полоненими, який пройшов у першій половині лютого. Після того як українські військові та журналісти поїхали, "вагнерівці" розстріляли не менше 20 мирних жителів, які намагалися залишити місто.

Також колишні "вагнерівці" розповіли, що убивали українських дітей.

Додамо, раніше засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський Live", що ПВК "Вагнер" причетний до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.