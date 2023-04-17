Розстрілювали дорослих та дітей – нові свідчення про військові злочини росіян

Росіянин Олексій Савичев відбував термін ІЧ-1 УФСІН РФ у Воронезькій області. Скріншот: Gulagu.net

Колишній в'язень Олексій Савичов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Зафіксовані на відео свідчення екс-"вагнерівця" опублікував російський правозахисний ресурс Gulagu.net.

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За словами Савичева, масовий розстріл мирного населення Бахмута відбувся одразу після обміну полоненими, який пройшлов у першій половині лютого. Після того як українські військові та журналісти поїхали, "вагнерівці" розстріляли не менше 20 мирних жителів, які намагалися залишити місто.

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"Був наказ четвертому ешелону всіх, кому від п'ятнадцяти і вище, одразу розстрілювати, без слів", — розповів Савичев.

Як стверджує найманець, приблизно 10 розстріляних були підлітками віком від 15-17 років.

"Було розстріляно людей десять (підлітків, — ред) точно", — сказав він.

Савичев підтвердив, що розстріляні були без зброї, проте він не вважає їх "мирними".

"Ви так кажете — "мирні жителі", ви якось неправильно кажете. Я б не сказав, що вони мирні жителі. Вони виходили без зброї, але коли вони піднімали майки, піднімали руки, нах@@й, у них були такі наколки, що тут уже нікуди подітися", — заявив найманець.

"Жодного живого"

Також Олексій Савичов розповів про "зачистку" житлових будинків у Бахмуті.

"У нас є наказ, нах@@й, зачистити будинок. Просто зачистити. Там не було такого — вивести мирних, просто зачистити будинок. А хто там був, мені взагалі пох@@@ю було", — заявив він.

За його словами, у будинках, які підлягали "зачистці", не було жодних шансів вижити

"Взагалі жодних. Якщо дано наказ зачистити будинок — значить, він має бути чистий. Це як вам сказали промістити хату — значить, вона має бути чиста. Так само і мені як сказали зачистити будинок — я його зачищаю і передаю по рації, що будинок зачищений, жодної живої людини в ньому немає, все. Ви можете мене засуджувати, я нічого не кажу — це ваше право. Але я теж хотів жити як і ви", — виправдовується найманець.

Нагадаємо, раніше засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін заявив в ефірі YouTube-каналу "Ходорківський Live", що ПВК "Вагнер" причетний до вбивства українського військовополоненого, відеозапис якого поширився в мережі.

Також засновник ПВК Євген Пригожин опублікував статтю, в якій стверджував, що український контрнаступ має багато шансів на успіх.