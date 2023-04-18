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Пригожин пригрозил расправой "вагнеровцам", которые рассказали о зверствах ЧВК в Украине

18 апреля 2023 13:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин пригрозил расправой "вагнеровцам", которые рассказали о зверствах ЧВК в Украине
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Руководитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин требует от Генпрокуратуры Украины передать ему бывших членов ЧВК, которые рассказали о зверствах наемников "Вагнер" в Бахмуте. Пригожин обещает им "справедливый суд".

Об этом сообщила пресс-служба Евгения Пригожина на официальном Telegram-канале.

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Владелец ЧВК "Вагнер" заявил, что все обвинения в адрес его военной компании по убийству гражданских украинцев, в частности, детей — неправда.

"Если это подтвердится - я готов отвечать по любым законам", — заявил Пригожин.

Владелец "Вагнера" угрожает расправой

Вместе с тем Евгений Пригожин подчеркнул, что готов разобраться с теми, кто сделал сенсационные заявления.

"Если обвинение против меня не подтвердит, я пришлю список из 30-40 человек, которых Генпрокуратура должна передать мне для "справедливого суда", — заявил владелец ЧВК "Вагнер".

Напомним, что на днях бывший российский заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК  "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-вагнеровца опубликовал российский правозащитный ресурс Gulagu.net.

По словам Савичева, массовый расстрел мирного населения Бахмута произошел сразу после обмена пленными, который прошел в первой половине февраля. После того как украинские военные и журналисты уехали, "вагнеровцы" расстреляли не менее 20 мирных жителей, пытавшихся покинуть город.

Также бывшие "вагнеровцы" рассказали, что убивали украинских детей.

Ранее основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил в эфире YouTube-канала "Ходорковский Live", что ЧВК "Вагнер" причастен к убийству украинского военнопленного, видеозапись которого распространилась в сети.

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