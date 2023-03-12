Пригожин рассказал, как сложится судьба группы Вагнера после Бахмутской битвы

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин

Финансист и близкий союзник президента рф владимира путина Евгений Пригожин заявил, что после Бахмутской битвы группа Вагнера станет бескомпромиссной идеологической элитарной параллельной военной организацией. Он также сообщил, что группа начнет новую волну вербовки после захвата Бахмута и переформируется в армию с идеологическим компонентом.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Группа Вагнера

В настоящее время группа расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая центры и программы, ориентированные на молодежь. Недавно было сообщено, что группа открыла шесть кадровых пунктов в школах и детско-юношеских спортивных клубах в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях и Иркутской области, а также пригласила сотрудников на урок профориентации в одной из школ Мурманской области.

Вероятно, Пригожин пытается реструктурировать группу Вагнера в параллельную военную организацию жесткой идеологической элиты, чтобы занять особую роль среди российских сил на Украине. В связи с тем, что роль группы в обеспечении тактических успехов исчезает, она ищет новые способы сохранения своей значимости.

Пригожин, известный своими связями с президентом рф, вероятно, имеет доступ к ресурсам, необходимым для реализации своих планов. Возможно, он пытается использовать группу Вагнера в своих интересах и в качестве средства для продвижения своей идеологии. Это может быть опасным не только для Украины, но и для международной безопасности в целом.

Напомним, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил кремлю катастрофой на всем фронте, если "Вагнеру" не дадут обещанные боеприпасы. Он заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута.

Незадолго до этого, в феврале Евгений Пригожин обиделся на минобороны, что предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.