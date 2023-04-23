Пригожин в очікуванні контрнаступу ЗСУ переконує Путіна змінити тактику війни, — ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Фінансист Wagner Group Євген Пригожин, ймовірно, намагається переконати президента Росії Володимира Путіна перейти до оборони напередодні потенційного українського контрнаступу. Пригожин виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків.

Про це йдеться у сьогоднішньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Що пропонує Пригожин

В ISW нагадали, що 21 квітня Пригожин стверджував, що Росія повинна "закріпитися таким чином, щоб вирвати (російські війська з їхніх позицій) можна було лише пазурами супротивника". Цей коментар Пригожина надійшов після зустрічі у форматі "Рамштайн", на якій західні партнери заявили про подальшу військову підтримку України.

"Пригожин також зазначив, що Україна намагатиметься "розірвати" російські війська і що Росії потрібно протистояти таким атакам. Пригожин у своїй нещодавній риториці стає дедалі панічнішим і робить подібні заяви про невизначене майбутнє російських наступальних операцій на Донбасі. Примітними є заклики Пригожина до зміцнення російської оборони на окупованих територіях і часті обговорення перспектив українського контрнаступу, оскільки вони свідчать про те, що він намагається посилити дискусію у російському внутрішньому інформаційному просторі. Росія, однак, продовжує вести наступальні операції в Донецькій і Луганській областях", — йдеться у звіті.

У звіті також наголошується, що Пригожин виступає за те, щоб Росія зосередилася на утриманні нинішньої лінії фронту, а не шукала більше здобутків, аби російські сили могли відновити свою боєздатність для подальших наступальних операцій.

"Пригожин не стверджує, що Росія має припинити війну та вести переговори з Україною та Заходом, як повідомляли деякі російські та західні джерела, як раніше зазначало ISW, а натомість засуджує фракцію всередині Кремля, яка сподівається завершити війну шляхом переговорів", — зазначають у Інституті.

Як зазначають аналітики, Пригожин фактично стверджує, що Росії необхідно повністю зустріти майбутній український контрнаступ і спробувати утримати нинішні лінії фронту, не припиняючи війну і не вступаючи в мирні переговори. Він стверджує, що пауза після кульмінації української атаки дозволить Росії відновити бойову міць і створити підтримку націоналістів у російському суспільстві для відновлення боротьби навіть у разі поразки.

"Пригожин також намагається переосмислити та підірвати деякі з ключових максималістських цілей Путіна в Україні, а саме "денацифікацію" та "демілітаризацію" України, щоб мінімізувати інформаційний вплив, який може виникнути в результаті переходу до оборони та відмови від зусиль. отримати більше позицій зараз", — йдеться у звіті.

Позиція військового командування РФ

В ISW також зазначають, що російське військове командування, ймовірно, намагається переконати Путіна також перейти до оборонних операцій, але, можливо, не зможе прямо передати Путіну це повідомлення.

Як зазначається, Міноборони Росії подавало знак вищому керівництву про значні зусилля під час набору 400 тисяч військовослужбовців за контрактом, які б могли захистити наявну лінію фронту.

Аналітики повідомили, що російське військове командування також перекидає призовників для утримання своїх позицій у Криму і, можливо, планує залучити й інші ресурси, щоб гарантувати, що РФ зможе утримати деякі позиції після того, як потенційний український контрнаступ сягне своєї кульмінації.

Як ідеться у звіті, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генерального штабу Валерій Герасимов, імовірно, усвідомлюють загрозу українського контрнаступу, але, скоріш за все, продовжують посилати контрактників для посилення безглуздих наступальних операцій на вимогу Путіна.

"Кремлівські джерела раніше повідомляли, що Путін надає перевагу лояльності, а не компетентності, і ця думка, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову зосередитися на створенні оптимальних умов для ефективної оборони і відмовитися від витрачання російських елітних підрозділів на виснажливі битви за незначну вигоду", — зауважили експерти.

Нагадаємо, в ISW раніше заявили, що російська приватна військова компанія "Вагнер" почала отримувати допомогу від Міністерства оборони РФ. Причиною зміни ставлення Кремля до компанії Євгена Пригожина є невдачі на фронті регулярної армії.