Пригожин в ожидании контрнаступления ВСУ убеждает Путина изменить тактику войны, — ISW

Основатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Yulia Morozova

Финансист Wagner Group Евгений Пригожин, вероятно, пытается убедить президента России Владимира Путина перейти к обороне накануне потенциального украинского контрнаступления. Пригожин выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Что предлагает Пригожин

В ISW напомнили, что 21 апреля Пригожин утверждал, что Россия должна "закрепиться таким образом, чтобы вырвать (российские войска с их позиций) можно было только когтями противника". Этот комментарий Пригожина поступил после встречи в формате "Рамштайн", на которой западные партнеры заявили о дальнейшей военной поддержке Украины.

"Пригожин также отметил, что Украина будет пытаться "разорвать" российские войска и что России нужно противостоять таким атакам. Пригожин в своей недавней риторике становится все более паническим и делает подобные заявления о неопределенном будущем российских наступательных операций на Донбассе. Примечательны призывы Пригожина к укреплению российской обороны на оккупированных территориях и частые обсуждения перспектив украинского контрнаступления, поскольку они свидетельствуют о том, что он пытается усилить дискуссию в российском внутреннем информационном пространстве. Россия, однако, продолжает вести наступательные операции в Донецкой и Луганской областях", — говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что Пригожин выступает за то, чтобы Россия сосредоточилась на удержании нынешней линии фронта, а не искала больше достижений, чтобы российские силы могли восстановить свою боеспособность для дальнейших наступательных операций.

"Пригожин не утверждает, что Россия должна прекратить войну и вести переговоры с Украиной и Западом, как сообщали некоторые российские и западные источники, как ранее отмечало ISW, а осуждает фракцию внутри Кремля, которая надеется завершить войну путем переговоров", — отмечают в Институте.

Как отмечают аналитики, Пригожин фактически утверждает, что России необходимо полностью встретить будущее украинское контрнаступление и попытаться удержать нынешние линии фронта, не прекращая войну и не вступая в мирные переговоры. Он утверждает, что пауза после кульминации украинской атаки позволит России восстановить боевую мощь и создать поддержку националистов в российском обществе для возобновления борьбы даже в случае поражения.

"Пригожин также пытается переосмыслить и подорвать некоторые из ключевых максималистских целей Путина в Украине, а именно "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, чтобы минимизировать информационное влияние, которое может возникнуть в результате перехода к обороне и отказу от усилий получить больше позиций сейчас", – говорится в отчете.

Позиция военного командования РФ

В ISW также отмечают, что российское военное командование, вероятно, пытается убедить Путина также перейти к оборонительным операциям, но, возможно, не сможет прямо передать Путину это сообщение.

Как отмечается, Минобороны России подавало знак высшему руководству о значительных усилиях при наборе 400 тысяч военнослужащих по контракту, которые могли защитить существующую линию фронта.

Аналитики сообщили, что российское военное командование также перекидывает призывников для удержания своих позиций в Крыму и, возможно, планирует привлечь и другие ресурсы, чтобы гарантировать, что РФ сможет удержать некоторые позиции после того, как потенциальное украинское контрнаступление достигнет своей кульминации.

Как говорится в отчете, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов, по всей видимости, осознают угрозу украинского контрнаступления, но, скорее всего, продолжают посылать контрактников для усиления бессмысленных наступательных операций по требованию Путина.

"Кремлевские источники ранее сообщали, что Путин предпочитает лояльность, а не компетентность, и это мнение, вероятно, мешает Шойге и Герасимову сосредоточиться на создании оптимальных условий для эффективной обороны и отказаться от расходования российских элитных подразделений на изнурительные битвы за незначительную выгоду", — заметили эксперты.

Напомним, в ISW ранее заявили, что российская частная военная компания "Вагнер" начала получать помощь Министерства обороны РФ. Причиной изменения отношения Кремля к компании Евгения Пригожина неудачи на фронте регулярной армии.