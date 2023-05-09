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Пригожин вигадав загиблих від удару HIMARS'а українських полонених

9 травня 2023 15:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин вигадав загиблих від удару HIMARS'а українських полонених
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Євген Пригожин звинуватив ЗСУ у обстрілі будівлі, де "вагнерівці" утримували українських військовополонених, заявивши про загиблих українців. Втім, згодом Пригожин спростував свої ж слова.

Про це повідомила пресслужба власника ПВК "Вагнер" на відповідному Telegram-каналі.

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Вигадка про удар HIMARS

Сьогодні, 9 травня, одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин, який є власником ПВК "Вагнер", заявив про обстріл території, яка контролюється його найманцями, ракетною системою HIMARS.

За словами Пригожина, українська ракета влучила у будівлю, де нібито утримувалися українські військовополонені.

Власник ПВК "Вагнер" навіть опублікував фото зруйнованої будівлі, заявив, що саме тут буцімто і утримувалися підготовлені для обміну полоненими українські військові.

Будівля, де нібито утримувалися українські полонені
Будівля, де нібито утримувалися українські полонені
Фото: пресслужба Пригожина

Пригожин заявив, що є багато загиблих внаслідок цього удару.

Спростування своєї ж вигадки

Згодом Євген Пригожин сам спростував свої ж слова.

Він заявив, що усі українські військовополонені цілі.

Нагадаємо, що про знищених "вагнерівців", на відміну від "убитих" українських військовополонених, Пригожин розповів правду. Зокрема, він показав новий цвинтар для своїх найманців у Єкатеринбурзі.

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