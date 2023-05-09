Пригожин вигадав загиблих від удару HIMARS'а українських полонених
Євген Пригожин звинуватив ЗСУ у обстрілі будівлі, де "вагнерівці" утримували українських військовополонених, заявивши про загиблих українців. Втім, згодом Пригожин спростував свої ж слова.
Про це повідомила пресслужба власника ПВК "Вагнер" на відповідному Telegram-каналі.
Вигадка про удар HIMARS
Сьогодні, 9 травня, одіозний російський бізнесмен Євген Пригожин, який є власником ПВК "Вагнер", заявив про обстріл території, яка контролюється його найманцями, ракетною системою HIMARS.
За словами Пригожина, українська ракета влучила у будівлю, де нібито утримувалися українські військовополонені.
Власник ПВК "Вагнер" навіть опублікував фото зруйнованої будівлі, заявив, що саме тут буцімто і утримувалися підготовлені для обміну полоненими українські військові.
Пригожин заявив, що є багато загиблих внаслідок цього удару.
Спростування своєї ж вигадки
Згодом Євген Пригожин сам спростував свої ж слова.
Він заявив, що усі українські військовополонені цілі.
Нагадаємо, що про знищених "вагнерівців", на відміну від "убитих" українських військовополонених, Пригожин розповів правду. Зокрема, він показав новий цвинтар для своїх найманців у Єкатеринбурзі.