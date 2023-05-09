Пригожин придумал погибших от удара HIMARS украинских пленных
Евгений Пригожин обвинил ВСУ в обстреле здания, где "вагнеровцы" удерживали украинских военнопленных, заявив о погибших украинцах. Впрочем, впоследствии Пригожин опроверг свои слова.
Об этом сообщила прессслужба владельца ЧВК "Вагнер" на соответствующем Telegram-канале.
Вымысел об ударе HIMARS
Сегодня, 9 мая, являющийся владельцем ЧВК "Вагнер" одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил об обстреле территории, контролируемой его наемниками, ракетной системой HIMARS.
По словам Пригожина, украинская ракета попала в здание, где якобы содержались украинские военнопленные.
Владелец ЧВК "Вагнер" даже опубликовал фото разрушенного здания, заявил, что именно здесь вроде бы и содержались подготовленные для обмена пленными украинские военные.
Пригожин заявил, что есть много погибших в результате этого удара.
Опровержение своей же выдумки
Впоследствии Евгений Пригожин сам опроверг свои слова.
Он заявил, что все украинские военнопленные целые.
Напомним, что об уничтоженных "вагнеровцах", в отличие от "убитых" украинских военнопленных, Пригожин рассказал правду. В частности, он показал новое кладбище для своих наемников в Екатеринбурге.