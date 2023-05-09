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Пригожин придумал погибших от удара HIMARS украинских пленных

9 мая 2023 15:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин придумал погибших от удара HIMARS украинских пленных
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Евгений Пригожин обвинил ВСУ в обстреле здания, где "вагнеровцы" удерживали украинских военнопленных, заявив о погибших украинцах. Впрочем, впоследствии Пригожин опроверг свои слова.

Об этом сообщила прессслужба владельца ЧВК "Вагнер" на соответствующем Telegram-канале.

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Вымысел об ударе HIMARS

Сегодня, 9 мая, являющийся владельцем ЧВК "Вагнер" одиозный российский бизнесмен Евгений Пригожин заявил об обстреле территории, контролируемой его наемниками, ракетной системой HIMARS.

По словам Пригожина, украинская ракета попала в здание, где якобы содержались украинские военнопленные.

Владелец ЧВК "Вагнер" даже опубликовал фото разрушенного здания, заявил, что именно здесь вроде бы и содержались подготовленные для обмена пленными украинские военные.

Здание, где якобы содержались украинские пленники
Здание, где якобы содержались украинские пленники
​​​Фото: пресс-служба Пригожина

Пригожин заявил, что есть много погибших в результате этого удара.

Опровержение своей же выдумки

Впоследствии Евгений Пригожин сам опроверг свои слова.

Он заявил, что все украинские военнопленные целые.

Напомним, что об уничтоженных "вагнеровцах", в отличие от "убитых" украинских военнопленных, Пригожин рассказал правду. В частности, он показал новое кладбище для своих наемников в Екатеринбурге.

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