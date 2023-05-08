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Пригожин відкрив у Єкатеринбурзі нове кладовище "вагнерівців"

8 травня 2023 20:37
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Пригожин відкрив у Єкатеринбурзі нове кладовище "вагнерівців"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин на кладовищі з військовими РФ. Фото: скріншот з відео
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 8 травня, Євген Пригожин відкрив кладовище в Єкатеринбурзі, на якому поховані тіла російських військових від ПВК "Вагнер". На відео видно, що загиблих окупантів там чимала кількість.

Про це інформує один із проросійських телеграм каналів.

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Відкриття кладовища ПВК "Вагнер"

Російський телеграм канал опублікував відео, де Євген Пригожин відкрив кладовище з окупантами, які служили в ПВК "Вагнер". За його словами це не єдиний цвинтар з військовими РФ, які загинули від наслідків "СВО". 

На кладовищі поховані ті, хто народився в Єкатеринбурзі, або ті хто йшов від цього міста на фронт. Євген Пригожин відкрив пам'ятник та сказав, що "цей пам'ятник тим, хто загинув на новій війні".

Нагадаємо, що нещодавно Євген Пригожин зробив сенсаційну заяву, що "Вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.

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