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Пригожин вилався на Шойгу і показав трупи "вагнерівців"

5 травня 2023 05:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин вилався на Шойгу і показав трупи "вагнерівців"
Засновник ПВК "вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виклав відео, в якому продемонстрував ряди трупів "вагнерівців" та облаяв військове керівництво РФ. Також в запеклому тоні скаржиться на брак боєприпасів.

Відеозапис був опублікований на сторінці у Telegram пресслужби Пригожина.

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Пригожин говорить про "нестачу боєприпасів на 70%" і проклинає керівництво міністерства оборони та особисто міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасимова.

"Є елементарні підрахунки: якщо ви даєте норму боєприпасів — їх у п'ять разів менше", — каже Пригожин.

Нагадаємо, колишній заступник міністра оборони, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення Збройних сил РФ Михайло Мізинцев влаштувався до ПВК "Вагнер".

Саме він керував облогою Маріуполя і наказував бомбити пологовий будинок і драмтеатр у місті, де ховалися місцеві жителі зі своїми дітьми, після чого за ним закріпилося прізвисько "м'ясник Маріуполя".

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