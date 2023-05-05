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Пригожин обругал Шойгу и показал трупы "вагнеровцев"

5 мая 2023 05:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пригожин обругал Шойгу и показал трупы "вагнеровцев"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил видео, в котором продемонстрировал ряды трупов "вагнеровцев" и обругал военное руководство России. Также в жестком тоне жалуется на нехватку боеприпасов.

Видеозапись была опубликована на странице Telegram пресс-службы Пригожина.

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Пригожин говорит о "нехватке боеприпасов на 70%" и проклинает руководство министерства обороны и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

"Есть элементарные подсчеты: если вы даете норму боеприпасов — их в пять раз меньше", — говорит Пригожин.

Напомним, бывший заместитель министра обороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер".

Именно он руководил осадой Мариуполя и приказывал бомбить роддом и драмтеатр в городе, где скрывались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "Мясник Мариуполя".

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