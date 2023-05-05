Пригожин обругал Шойгу и показал трупы "вагнеровцев"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выложил видео, в котором продемонстрировал ряды трупов "вагнеровцев" и обругал военное руководство России. Также в жестком тоне жалуется на нехватку боеприпасов.
Видеозапись была опубликована на странице Telegram пресс-службы Пригожина.
Пригожин говорит о "нехватке боеприпасов на 70%" и проклинает руководство министерства обороны и лично министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.
"Есть элементарные подсчеты: если вы даете норму боеприпасов — их в пять раз меньше", — говорит Пригожин.
Напомним, бывший заместитель министра обороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер".
Именно он руководил осадой Мариуполя и приказывал бомбить роддом и драмтеатр в городе, где скрывались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "Мясник Мариуполя".