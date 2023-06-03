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Пригожин звинуватив Міноборони РФ у мінуванні шляхів відходу ПВК "Вагнер"

3 червня 2023 00:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Пригожин звинуватив Міноборони РФ у мінуванні шляхів відходу ПВК "Вагнер"
Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що Міноборони РФ замінувало шляхи відходу "вагнерівців" із Бахмута. За його словами, 2 червня майже всі найманці покинули Бахмут, а їх позиції передали Міноборони РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Пригожин заявив, що на шляхах відходу "вагнерівців" чекали "сотні протитанкових мін та тонни пластиду".

"Зараз ведеться розслідування. Ті, хто закладав ці заряди, це були представники Міністерства оборони. На питання, для чого ви це робили, вони тикають пальцем вгору. На питання поки не відповідають. […] Все ціле і в безпеці. Ніхто не постраждав. Що це було? Ми припускаємо, що це була спроба публічної прочуханки", — цитує видання заяву Пригожина.

Нагадаємо, що "вагнерівці" відступають з міста Бахмут, щоб відновитися та перегрупуватися в тилу. Кількість російських наступальних операцій в місті та навколо значно зменшилась. 

Також ми повідомляли, що командування російських окупаційних сил хоче перекинути ПВК "Вагнер" на новий "гарячий напрямок" для покращення там ситуації. Таким напрямком може стати Авдіївка.

Додамо, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину. 

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