Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: російські ЗМІ

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ, недавно похваставшейся видео с уничтожением украинских танков Leopard. Однако на самом деле россияне воевали против сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина.

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Недавно Минобороны РФ обнародовало видео, на котором российские оккупанты на Ка-52 якобы уничтожают украинские танки Leopard. Однако на самом деле россияне воевали против опрыскивателя и комбайна.

"На этих кадрах четко видно, как танки Leopard передвигаются в странном тактическом маневре навстречу друг другу. Эти танки замаскированы под сельскохозяйственные комбайны. У них загнутое дуло. Но это не помешало нашим ПТУРистам рассмотреть в них вражескую технику", — отметили в Пригожина.

Владелец ЧВК "Вагнер" прокомментировал поведение украинских военных, отметив, что "они научились маскировать танки под комбайны, а танкистов — под комбайнеров", и выразил благодарность "ребятам за их отличную работу, указав, что их цель — уничтожение объектов с загнутым дулом".

Комбайны, которые оккупанты выдали за танки Leopard. Фото: t.me/Prigozhin_hat

Комбайны, которые оккупанты выдали за танки Leopard. Фото: t.me/Prigozhin_hat

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ заменировала пути ухода "вагнеровцев" из Бахмута. По его словам, 2 июня почти все наемники покинули Бахмут, а их позиции передали Минобороны РФ.