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Пригожин визнав відступ "вагнерівців", оточити Бахмут вони не можуть, — ISW

19 травня 2023 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин визнав відступ "вагнерівців", оточити Бахмут вони не можуть, — ISW
Найманці ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Визнання Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці не можуть оточити українські сили у Бахмуті.

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Причиною цього, за словами Пригожина, є втрата стабільних фронтів як на північ, так і південь від міста.

У цьому власник ПВК "Вагнер" звично звинуватив міністерство оборони Росії та підконтрольні йому регулярні російські війська.

Втрата ініціативи

Українська оборонна операція в Бахмуті, наголосили аналітики Інституту вивчення війни, обернулася для "вагнерівців" проблемами через необхідність воювати на території міста.

Таким чином, на середину травня найманці Євгена Пригожина почали втрачати ініціативу на полі бою, свідченням чому і є заява власника ПВК "Вагнер" про неможливість оточити Сили оборони у Бахмуті.

Нагадаємо, нещодавно в ISW пояснили, навіщо Росія кидає підкріплення в Бахмут. Аналітики вважають, що такий крок свідчить про бажання за будь-яку ціну захопити місто, продемонструвавши хоч якісь успіхи на фоні майбутнього українського контрнаступу.

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