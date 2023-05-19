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Пригожин признал отступление "вагнеровцев", окружить Бахмут они не могут, — ISW

19 мая 2023 07:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин признал отступление "вагнеровцев", окружить Бахмут они не могут, — ISW
Наемники ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Признание Пригожина

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники не могут окружить украинские силы в Бахмуте.

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Причиной этого, по словам Пригожина, является потеря стабильных фронтов как к северу, так и к югу от города.

В этом владелец ЧВК "Вагнер" привычно обвинил министерство обороны России и подконтрольные ему регулярные российские войска.

Утрата инициативы

Украинская оборонная операция в Бахмуте, подчеркнули аналитики Института изучения войны, обернулась для "вагнеровцев" проблемами из-за необходимости воевать на территории города.

Таким образом, к середине мая наемники Евгения Пригожина начали терять инициативу на поле боя, свидетельством чему и является заявление владельца ЧВК "Вагнер" о невозможности окружить Силы обороны в Бахмуте.

Напомним, недавно в ISW объяснили, зачем Россия бросает подкрепление в Бахмут. Аналитики считают, что такой шаг свидетельствует о желании любой ценой захватить город, продемонстрировав хоть какие-то успехи на фоне будущего украинского контрнаступления.

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