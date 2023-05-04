Пригожин заявив, що Україна вже почала свій контрнаступ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: росЗМІ

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що український контрнаступ уже почався. Ймовірно, він хоче використати занепокоєння в інформаційному просторі та закликати посилити військову підтримку Росії для наступу його бійців на Бахмут.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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В аудіозаписі, опублікованому вчора, 3 травня, Пригожин каже, що, на його думку, Україна вже почала контрнаступ. Він посилається на збільшення української активності "по периметру" Бахмутського фронту.

Засновник ПВК також стверджує, що фланги "Вагнера", які наразі утримуються звичайними російськими повітряно-десантними військами, перебувають "не в найкращому стані", і заявляє, що не буде розмірковувати про те, наскільки вони надійні, щоб зберегти "ввічливість".

"Коментар Пригожина про стан флангів, швидше за все, є тонко завуальованою критикою Міністерства оборони Росії та його здатності допомогти "Вагнеру" утримати Бахмут, і припускає, що Пригожин звинувачує МО в нездатності утримати українські локальні контратаки в Бахмуті. Пригожин підсумував, що він очікує більш "активної фази" контрнаступальних дій, яка почнеться в найближчі кілька днів", — йдеться у звіті.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, використовує цю заяву, щоб скористатися постійним занепокоєнням в російському інформаційному просторі щодо українського контрнаступу і лобіювати збільшення підтримки "Вагнера" на тлі постійних прохань до Міністерства оборони Росії надати бійцям більше боєприпасів для наступу на Бахмут.

ISW не виявила жодних додаткових доказів на підтримку заяв Пригожина і не вважає, що український контрнаступ розпочався навколо Бахмута.

Нагадаємо, Кремль наказав підконтрольним російським ЗМІ не применшувати готовність України до контрнаступу. Таким чином, очікуючи перемог ЗСУ, Путін хоче приготувати своє суспільство до поразки, пом’якшивши деморалізацію населення.

Також ми писали, що у США заявили, що знають, коли саме розпочнеться український контрнаступ. За їхніми даними, Україна готує наступ у наступні тижні.