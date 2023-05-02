Кулеба пояснив, чому контрнаступ ЗСУ не варто відразу сприймати як вирішальний бій
Українці не повинні сприймати майбутній контрнаступ як останній бій у війні проти Росії. Інакше можна буде зіткнутися із кремлівським наративом про те, що у випадку незавершення війни контрнаступом Україна має капітулювати.
Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив у ефірі "Сніданку з 1+1".
Не вирішальна битва
Міністр закордонних справ попросив українців не сприймати майбутній контрнаступ як останній, вирішальний бій російсько-української війни.
"Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо це завдання, значить, скажемо: "Це була вирішальна битва, дякую за підтримку, ми перемогли". Але це буде наприкінці, а не на початку. Можливо, цей контрнаступ не буде вирішальним, і буде потрібен ще один", — наголосив Кулеба.
Проти капітуляції
За словами очільника МЗС України, така логіка — не сприймання контрнаступу як останній бій — потрібна для боротьби проти конкретного кремлівського наративу.
Цей наратив полягає у тому, що у випадку незавершення війни контрнаступом Україна повинна буде здатися.
"Ось проти цього спрямована моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним", — зазначив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.