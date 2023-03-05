Пригожин заявив, що в разі відступу "Вагнера" від Бахмута, фронт "посиплеться" до кордонів рф
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що відступ його військ від Бахмута призведе до руйнування всього фронту, після чого рф звинуватить найманців у поразці на війні. Пригожин скаржиться на те, що російська влада звинувачуватиме його найманців у невдачах на війні, якщо вона відступить від Бахмута.
Про це Пригожин сказав у відеозверненні.
-
Євросоюз планує відправити до Молдови місію для зміцнення сектору оборони, — ЗМІ
-
Пристрасті довкола перейменування районів Одеси: не всім подобаються запропоновані назви
-
Окупанти обстріляли житловий будинок на Херсонщині: є загиблі
-
Туреччина хоче продовжити термін дії "зернової угоди", — Reuters
-
Tesla відкликає тисячі автомобілів через погано затягнуті болти: подробиці
-
Подоляк розповів про перший крок до спецтрибуналу для росії: що відомо
-
В Одесі горіли поля фільтрації: на ліквідацію знадобилося понад три години
-
Суперечки між Польщею та Німеччиною загрожують постачанням озброєнь для України, — Bloomberg
-
Російська пропаганда знайшла "український слід" у виникненні руху ПВК "Редан"
-
Науковці зробили шокуюче відкриття про бактерії, які потрапляють у мозок та викликають смертельні інфекції
Заява Пригожина
Він попереджає, що відступ вагнерівців спричинить "ефект пружини", і українські сили прорвуться на територію ЛНР, Сорокіно та Луганськ будуть зметені, а потім увійдуть на територію рф.
Пригожин також висловився про те, що у разі відступу ПВК "Вагнер" буде деокуповано Крим. Він обурений тим, що Міністерство оборони рф не надає його найманцям боєприпасів та ув'язнених.
Однак невідомо, коли й де було записано це відеозвернення. Пресслужба Пригожина не опублікувала це відео у своїх офіційних джерелах.
Нагадаємо, кілька днів тому Пригожин звинуватив міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у спробі знищити його компанію і назвав це зрадою батьківщині. За його словами, Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси та надавати підтримку "вагнерівцям", внаслідок чого керівництво угруповання змушене звертатися до інших підрозділів для отримання необхідного обладнання та зброї.