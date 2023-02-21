Пригожин звинувачує Шойгу та Герасимова у спробі знищити вагнерівців

Голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин

Власник приватної військової компанії "Вагнер", олігарх Євген Пригожин, звинуватив міністра оборони рф Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу Валерія Герасимова у спробі знищити його компанію і назвав це зрадою батьківщині. За його словами, Шойгу та Герасимов заборонили передавати боєприпаси та надавати підтримку "вагнерівцям", внаслідок чого керівництво угруповання змушене звертатися до інших підрозділів для отримання необхідного обладнання та зброї.

Про це пише пресслужба Пригожина, пише ТСН.

Звинувачення Пригожина

Пригожин вважає таку поведінку начальників військового відомства дестабілізаційною та загрозливою для існування його компанії.

У заяві Пригожина йдеться про те, що боєприпасами з "вагнерівцями" вже поділилися бійці батальйону "Ахмат" та деякі інші підрозділи.

"Генерали, що знаходяться навколо керівництва угруповання, підписують документи (у тому числі й ті, за які їх посадить у камеру військова прокуратура) лише забезпечити нас боєприпасами, які ми отримуємо прямо з коліс", – цитує російського олігарха його пресслужба.

За словами Пригожина, Шойгу та Герасимов роздають направо та ліворуч команди, в яких йдеться, що ПВК "Вагнер" не лише боєприпаси не давати, а й не допомагати авіатранспортом. Поки що прийшла інформація, що викреслили отримання саперних лопаток для того, щоб хлопці могли окопуватись.

Нагадаємо, пропагандисти росії намагаються продемонструвати масову присутність "вагнерівців" на війні в Україні. Вони створюють погані матеріали та публікують у мережу.