Пригожин заявил, что в случае отступления "Вагнера" от Бахмута фронт "посыплется" до границ рф

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что отступление его войск от Бахмута приведет к разрушению всего фронта, после чего рф обвинит наемников в поражении на войне. Пригожин жалуется на то, что российские власти будут обвинять его наемников в неудачах на войне, если они отступят от Бахмута.

Об этом Пригожин сказал в видеообращении.

Заявление Пригожина

Он предупреждает, что отступление вагнеровцев вызовет "эффект пружины", и украинские силы прорвутся на территорию ЛНР, Сорокино и Луганск будут сметены, а затем войдут на территорию рф.

Пригожин также высказался о том, что в случае отступления ЧВК "Вагнер" будет деоккупирован Крым. Он возмущен тем, что Министерство обороны рф не предоставляет его наемникам боеприпасы и заключенных.

Однако неизвестно, когда и где было записано это видеообращение. Пресс-служба Пригожина не опубликовала это видео в своих официальных источниках.

Напомним, несколько дней назад Пригожин обвинил министра обороны россии Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в попытке уничтожить его компанию и назвал это предательством родине. По его словам, Шойгу и Герасимов запретили передавать боеприпасы и оказывать поддержку "вагнеровцам", в результате чего руководство группировки вынуждено обращаться в другие подразделения для получения необходимого оборудования и оружия.