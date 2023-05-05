Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута
"Вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.
Про це йдеться у заяві власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.
"Вагнер" іде з Бахмута
"Вагнерівц" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.
Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.
Цю дату Євген Пригожин пояснив наступним чином — він хоче, аби у "святе для росіян свято", День Перемоги, частина Бахмута все ше залишалася під російським контролем.
10 ж травня він передасть усі позиції "Вагнера" у Бахмуті підрозділам міністерства оборони Росії.
Причина демарша Пригожина
У своєму відступі хазяїн "вагнерівців" звинуватив чиновників міноборони РФ.
Вони, за словами Євгена Пригожина, створили штучний кадровий та снарядний голод для його ПВК.
"Наступальні боєприпаси у ПВК "Вагнер" закінчилися ще на початку квітня", — заявив Пригожин.
Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив у коментарі Новини.LIVE, що Росія хоче до 9 травня повністю захопити Бахмут.