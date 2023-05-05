Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута arrow

Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута

5 травня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута
Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: Reuters/"Concord"/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

"Вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.

Про це йдеться у заяві власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Читайте також:

"Вагнер" іде з Бахмута

"Вагнерівц" залишать місто Бахмут, де вони уже кілька місяців не можуть перемогти Сили оборони України.

Відхід підрозділів ПВК "Вагнер" з Бахмута почнеться 10 травня.

Цю дату Євген Пригожин пояснив наступним чином — він хоче, аби у "святе для росіян свято", День Перемоги, частина Бахмута все ше залишалася під російським контролем.

10 ж травня він передасть усі позиції "Вагнера" у Бахмуті підрозділам міністерства оборони Росії.

Причина демарша Пригожина

У своєму відступі хазяїн "вагнерівців" звинуватив чиновників міноборони РФ. 

Вони, за словами Євгена Пригожина, створили штучний кадровий та снарядний голод для його ПВК.

"Наступальні боєприпаси у ПВК "Вагнер" закінчилися ще на початку квітня", — заявив Пригожин.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявив у коментарі Новини.LIVE, що Росія хоче до 9 травня повністю захопити Бахмут.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB