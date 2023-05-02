Бахмут останні новини 2 травня: яка ситуація у місті

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр", які ведуть оборону міста Бахмут, під час боїв за місто. Квітень 2023 року. Фото: FB-сторінка 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

Попри цілодобові атаки та обстріли Бахмута, а також зосередження тут ключових штурмових підрозділів, росіяни досі не змогли захопити чи оточити місто Бахмут. Наразі найбільший тиск спостерігається з трьох боків: району Богданівки, Іванівського та Хромового. Це фланги українського угруповання і основні шляхи сполучення.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Росія хоче взяти Бахмут до 9 травня

За його словами, у самому Бахмуті окупанти намагаються просунутися безпосередньо з центру до західної частини міста. Бої тривають у районі вул. Чайковського, Ювілейна, Леваневського та Толбухіна. З російського боку діють найманці ПВК "Вагнер" та підрозділи 106-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Бої за Бахмут. Фото: FB-сторінка 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

"Москва поставила собі черговий дедлайн із захоплення Бахмута — взяти місто до 9 травня. Для цього ворог зосередив там сили у 30 тисяч солдат. Ситуація у Бахмуті дуже складна. Але на окремих ділянках міста ворог був контратакований нашими підрозділами та залишив деякі позиції", — каже Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

На його переконання, бої на Бахмутському напрямку мають як тактичне, так і стратегічне значення для всієї ситуації на Донбасі. ЗСУ вирішують пʼять ключових завдань:

за 9 місяців боїв на Донбасі в Україні встигли провести мобілізаційні заходи, збільшивши чисельність армії до мільйона;

встигли навчити особовий склад не лише на полігонах в Україні, але і на полігонах країн НАТО — йдеться про елементи опанування високотехнологічних зразків озброєння;

отримали зразки цього озброєння, причому йдеться про наступальні види;

встигли побудувати другу і третю лінії оборони та "утилізувати" значну кількість особового складу ворога, зокрема з ПВК "Вагнера";

стримали наступ російських окупантів і створили передумови для українського контрнаступу.

"Дуже страшні прогнози для російської сторони малює вже навіть Пригожин, аналізуючи наш наступ. За його словами, успіх української армії може призвести до військової катастрофи для російських окупантів", — підсумував Снєгирьов.

Пригожин сказав, що "вагнерівці" закінчуються

Очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин і справді заявив, що "вагнерівці" закінчуються і в певний короткий час перестануть існувати". Відео, де він говорить про це, з’явилося в мережі 28 квітня під час інтервʼю з одним із військових пропагандистів. Російське командування по максимуму використовувало цих найманців у боях за Бахмут.

ПВК "Вагнер". Фото: Reuters

"Що стосується потреби взагалі в снарядах на фронті, чого ми хочемо. Сьогодні ми підходимо до того, що "Вагнер" закінчується… "Вагнер" скоро припинить своє існування. Ми станемо історією, немає про що хвилюватися, такі речі трапляються", — заявив Прігожин.

Скільки людей втратила Росія у боях за Бахмут

Нагадаємо, за словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, за останні 5 місяців Росія втратила в районі Бахмута та на решті лінії фронту більше 100 тисяч військових. Із них понад 20 тисяч — загиблі, майже половина з яких — найманці ПВК "Вагнер". Ці дані є підтвердженими американською розвідкою.

Місто Бахмут, кінець квітня 2023 рік. Фото: FB-сторінка 93-ї ОМБр "Холодний Яр"

"Успіхи росіян у Бахмуті досягнуті жахливою-жахливою ціною, а оборона України там залишається сильною. Також Росія провалила спробу здійснити наступ на Донбасі через Бахмут. Її війська так і не змогли захопити "жодної реальної стратегічно важливої території", — наголосив Кірбі.

Також цими днями українських захисників на Бахмутському напрямку відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський. У своєму телеграм-каналі він написав, що разом з командирами було ухвалено низку необхідних рішень, спрямованих на забезпечення ефективної оборони та нанесення максимальних втрат противнику.