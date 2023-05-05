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Пригожин заявил, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута

5 мая 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пригожин заявил, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: Reuters/"Concord"/Handout
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

"Вагнеровцы" оставят все свои позиции в районе Бахмута. Это произойдет уже 10 мая сразу после Дня Победы.

Об этом говорится в заявлении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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"Вагнеровцы" покинут город Бахмут, где они уже несколько месяцев не могут победить Силы обороны Украины.

Уход подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута начнется 10 мая.

Эту дату Евгений Пригожин объяснил следующим образом — он хочет, чтобы в "праздничный для россиян праздник", День Победы, часть Бахмута все еще оставалась под российским контролем.

10 мая он передаст все позиции "Вагнера" в Бахмуте подразделениям министерства обороны России.

Причина демарша Пригожина

В своем отступлении хозяин "вагнеровцев" обвинил чиновников минобороны РФ.

Они, по словам Евгения Пригожина, создали искусственный кадровый и снарядный голод для его ЧВК.

"Наступательные боеприпасы в ЧВК "Вагнер" закончились еще в начале апреля", — заявил Пригожин.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил в комментарии Новини.LIVE, что Россия хочет до 9 мая полностью захватить Бахмут.

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