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Пригожин збирається вивести ПВК "Вагнер" з України: яка причина

23 березня 2023 14:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ватажок "Вагнера" Євген Пригожин
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Засновник приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин готується закрити свої операції в Україні після невдач та нестачі людей та боєприпасів. Російське військове командування змогло обмежити вербування до групи "Вагнера" та постачання боєприпасів для найманців, що призвело до провалів операцій в Україні.

Про це пише Bloomberg.

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Попри багатомісячні спроби та втрати, найманці "Вагнера" досі не змогли взяти головну мету — Бахмут. Тому Пригожин збирається знову зосередити увагу на Африці, де його операції, ймовірно, привертатимуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його найманців.

Російське вище командування стверджувало, що результатів "Вагнера" було досягнуто завдяки використанню хвиль відправлених на смерть "тюремних військ", і після цього путін втрутився, щоб передати вербування ув'язнених до міністерства оборони рф, перекривши потік новобранців Вагнера.

Крім того, кремлю не подобалася незалежність Пригожина, який швидко завоював популярність як "крутий хлопець", альтернативний невиразній російській армії.

Нагадаємо, що Євген Пригожин продовжує конфліктувати з міноборони росії. У цьому конфлікті програє власник ПВК "Вагнер", а його військова структура повернеться до своїх завдань в Африці та на Близькому Сході.

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