Пригожин собирается вывести ЧВК "Вагнер" из Украины: какая причина

Глава "Вагнера" Евгений Пригожин

Основатель частной военной кампании "Вагнера" Евгений Пригожин готовится закрыть свои операции в Украине после неудач и нехватки людей и боеприпасов. Российское военное командование смогло ограничить вербовку в группу "Вагнера" и поставки боеприпасов для наемников, что привело к провалам операций в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Пригожин собирается вывести боевиков из Украины

Несмотря на многомесячные попытки и потери, наемники "Вагнера" до сих пор не смогли взять главную цель — Бахмут. Поэтому Пригожин собирается снова сосредоточить внимание на Африке, где его операции будут вероятно привлекать больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его наемников.

Российское высшее командование утверждало, что результаты "Вагнера" были достигнуты благодаря использованию волн отправленных на смерть "тюремных войск", и после этого путин вмешался, чтобы передать вербовку заключенных в министерство обороны рф, перекрыв поток новобранцев Вагнера.

Кроме того, кремлю не нравилась независимость Пригожина, который быстро завоевал популярность как "крутой парень", альтернативный невнятной российской армии.

Напомним, что Евгений Пригожин продолжает конфликтовать с минобороны рф. В этом конфликте проиграет владелец ЧВК "Вагнер", а его военная структура вернется к своим задачам в Африке и на Ближнем Востоке.