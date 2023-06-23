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Пригожин звинуватив Шойгу та Герасимова у "геноциді російського народу"

23 червня 2023 18:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Пригожин звинуватив Шойгу та Герасимова у "геноциді російського народу"
Євгеній Пригожин. Фото: росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин звинуватив міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова у геноциді російського народу. Також він дорікає їм на здачі окупованих територій України.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Герасимов і Шойгу повинні понести відповідальність за геноцид російського народу, вбивства десятка тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогові", — зазначив Пригожин.

Пригожин додав, що написав заяву в слідчий комітет Росії на Сергія Шойгу і Валерія Герасимова.

У пресслужбі ватажка підтвердили цю інформацію.

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Заява Пригожина. Фото: скриншот

Про що ще заявив Пригожин

Раніше голова ПВК "Вагнер" виступив із черговою крамольною, з точки зору Кремля, заявою. Ватажок найманців визнав, що Україна не обстрілювала мирних жителів Донбасу, а відповідала на обстріли російської сторони.

За словами Пригожина, у 2014 році в Києві нібито стався військовий переворот, "росіяни пішли на Донбас", але "Донбас ми відстояли", а українська армія залишилася стояти на кордонах окупованих територій та відстрілюватись від російських та сепаратистських формувань.

"Ми били по них, вони били по нас, і це відбувалося всі ці довгі вісім років. Іноді зростала кількість цих перестрілок, грубо кажучи, обміну пострілами, іноді зменшувалась. На 24 лютого нічого надординарного не було", — розповів Пригожин.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, за інформацією ЗМІ, є головним каналом таємних переговорів між Володимиром Зеленським та керівництвом Китаю. Також Буданов вів переговори із власником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

 

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