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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в "геноциде русского народа"

23 июня 2023 18:51
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в "геноциде русского народа"
Евгений Пригожин. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в геноциде российского народа. Также он упрекает их в сдаче оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Герасимов и Шойгу должны понести ответственность за геноцид русского народа, убийства десятка тысяч российских граждан и передачу российских территорий врагу", — отметил Пригожин.

Пригожин добавил, что написал заявление в следственный комитет России на Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

В пресс-службе главаря подтвердили эту информацию.

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Заявление Пригожина. Фото: скриншот

О чем еще заявил Пригожин

Ранее глава ППК "Вагнер" выступил с очередным крамольным, с точки зрения Кремля, заявлением. Главарь наемников признал, что Украина не обстреливала мирных жителей Донбасса, а отвечала на обстрелы российской стороны.

По словам Пригожина, в 2014 году в Киеве якобы произошел военный переворот, "русские пошли на Донбасс", но "Донбасс мы отстояли", а украинская армия осталась стоять на границах оккупированных территорий и отстреливаться от российских и сепаратистских формирований.

"Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие восемь лет. Иногда росло количество этих перестрелок, грубо говоря, обмен выстрелами иногда уменьшался. На 24 февраля ничего надординарного не было", — рассказал Пригожин.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, по информации СМИ, является главным каналом тайных переговоров между Владимиром Зеленским и руководством Китая. Также Буданов вел переговоры с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

 

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