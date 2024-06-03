Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими

Вибух. Фото: скриншот

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Прикордонники бригади "Помста" ліквідували пораненого загарбника, якого покинули побратими.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у понеділок, 3 червня.

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Бійці "Помсти" знищили окупанта

Російські військові відмовилися забрати свого пораненого побратима. В результаті українські оператори бойового безпілотника добили окупанта. У ДПСУ зазначили, що цю операцію виконали прикордонники з Луганського загону на північному фронті.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.

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