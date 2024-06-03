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Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими

3 червня 2024 21:07
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими
Вибух. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Прикордонники бригади "Помста" ліквідували пораненого загарбника, якого покинули побратими.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у понеділок, 3 червня.

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Російські військові відмовилися забрати свого пораненого побратима. В результаті українські оператори бойового безпілотника добили окупанта. У ДПСУ зазначили, що цю операцію виконали прикордонники з Луганського загону на північному фронті.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.

Також ми писали, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.

Україна
втрати окупантів
окупанти
війна в Україні
прикордонники
війна
ДПСУ

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