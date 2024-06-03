Прикордонники показали, як ліквідували окупанта, якого покинули побратими
Українські військові продовжують завдавати втрат російським окупантам. Прикордонники бригади "Помста" ліквідували пораненого загарбника, якого покинули побратими.
Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у понеділок, 3 червня.
Бійці "Помсти" знищили окупанта
Російські військові відмовилися забрати свого пораненого побратима. В результаті українські оператори бойового безпілотника добили окупанта. У ДПСУ зазначили, що цю операцію виконали прикордонники з Луганського загону на північному фронті.
Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили потужну російську радіолокаційну станцію на одному з напрямків. Цей зразок вважається надсучасною РЛС для контролю повітряного простору.
Також ми писали, що бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади ліквідували групу ворожої піхоти.
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