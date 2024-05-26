Відео знищення прикордонниками БТР окупантів

Момент влучання дрона у БТР окупантів. Фото: ДПСУ

Прикордонники продовжують знищувати техніку окупантів. Цього разу їм вдалося ліквідувати б ронетранспортер ворога на Бахмутському напрямку.

Про це пресслужба ДПСУ повідомила у Telegram в неділю, 26 травня.

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Відео знищення ворожого БТР

Прикордонники бригади "Помста" завдяки FPV-дрону знищили БТР окупантів на Бахмутському напрямку. На відео чітко видно влучання і його наслідки.

Нещодавно Держприкордонслужба оприлюднила відео, де військовим вдалося ліквідувати ворожу БМП-2 та уразити укриття окупантів.

Також прикордонники розбили позиції окупантів на півдні України за допомогою FPV-дронів.