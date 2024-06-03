Пограничники показали, как ликвидировали оккупанта, которого покинули побратимы

Взрыв. Фото: скриншот

Украинские военные продолжают наносить урон российским оккупантам. Пограничники бригады "Помста" ликвидировали раненого захватчика, которого бросили побратимы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в понедельник, 3 июня.

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Российские военные отказались забрать своего раненого побратима. В результате украинские операторы боевого беспилотника добили оккупанта. В ГПСУ отметили, что эту операцию провели пограничники из Луганского отряда на северном фронте.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили мощную российскую радиолокационную станцию по одному из направлений. Этот образец считается сверхсовременным РЛС для контроля воздушного пространства.

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