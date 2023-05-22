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Прикордонники показали, як знищували групи окупантів у Бахмуті

22 травня 2023 09:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прикордонники показали, як знищували групи окупантів у Бахмуті
Українці знищують окупантів. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Бахмуті українські прикордонники знищили штурмову групу росіян у Бахмуті. Після успішної аеророзвідки окупанти були знищені влучним мінометним вогнем.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на Facebook-сторінці.

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Українські війська продовжують знищувати російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Так, мінометники та аеророзвідники Державної прикордонної служби знищили кілька осередків росіян у самому місті.

Деталі української операції

Російські підрозділи планували перейти у наступ, але їхні плани зірвали Сили оборони України.

Українські аеророзвідники виявили місця скупчення російських військ. Дочекавшись, поки у цих місцях збереться достатня кількість окупантів, Сили оборони завдали влучних міноментних ударів.

Усього внаслідок цієї операції було ліквідовано цілу штурмову групу військ РФ — семеро окупантів знищили, чотирьом завдали поранень.

ДПСУ опублікувала відео цієї успішної операції українських прикордонників.

Нагадаємо, що 16 травня на Харківщині прикордонники збили російський розвідувальний дрон.

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