Прикордонники показали, як знищували групи окупантів у Бахмуті
У Бахмуті українські прикордонники знищили штурмову групу росіян у Бахмуті. Після успішної аеророзвідки окупанти були знищені влучним мінометним вогнем.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби на Facebook-сторінці.
Успіх у Бахмуті
Українські війська продовжують знищувати російських окупантів на Бахмутському напрямку.
Так, мінометники та аеророзвідники Державної прикордонної служби знищили кілька осередків росіян у самому місті.
Деталі української операції
Російські підрозділи планували перейти у наступ, але їхні плани зірвали Сили оборони України.
Українські аеророзвідники виявили місця скупчення російських військ. Дочекавшись, поки у цих місцях збереться достатня кількість окупантів, Сили оборони завдали влучних міноментних ударів.
Усього внаслідок цієї операції було ліквідовано цілу штурмову групу військ РФ — семеро окупантів знищили, чотирьом завдали поранень.
ДПСУ опублікувала відео цієї успішної операції українських прикордонників.
Нагадаємо, що 16 травня на Харківщині прикордонники збили російський розвідувальний дрон.