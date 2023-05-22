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Пограничники показали, как уничтожали группы оккупантов в Бахмуте

22 мая 2023 09:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Пограничники показали, как уничтожали группы оккупантов в Бахмуте
Украинцы уничтожают оккупантов. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Бахмуте украинские пограничники уничтожили штурмовую группу россиян в Бахмуте. После успешной аэроразведки оккупанты были уничтожены точным минометным огнем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на Facebook-странице.

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Украинские войска продолжают уничтожать российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Так, минометчики и аэроразведчики Государственной пограничной службы уничтожили несколько ячеек россиян в самом городе.

Детали украинской операции

Российские подразделения планировали перейти в наступление, но их планы сорвали силы обороны Украины.

Украинские аэроразведчики обнаружили места скопления российских войск. Дождавшись, пока в этих местах соберется достаточное количество оккупантов, Силы обороны нанесли меткие миноментные удары.

Всего в результате этой операции была ликвидирована целая штурмовая группа войск РФ — семеро оккупантов уничтожили, четырем нанесли ранения.

ГПСУ опубликовала видео этой успешной операции украинских пограничников.

Напомним, что 16 мая в Харьковской области пограничники сбили российский разведывательный дрон.

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