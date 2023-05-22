Пограничники показали, как уничтожали группы оккупантов в Бахмуте
В Бахмуте украинские пограничники уничтожили штурмовую группу россиян в Бахмуте. После успешной аэроразведки оккупанты были уничтожены точным минометным огнем.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы на Facebook-странице.
Успех в Бахмуте
Украинские войска продолжают уничтожать российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Так, минометчики и аэроразведчики Государственной пограничной службы уничтожили несколько ячеек россиян в самом городе.
Детали украинской операции
Российские подразделения планировали перейти в наступление, но их планы сорвали силы обороны Украины.
Украинские аэроразведчики обнаружили места скопления российских войск. Дождавшись, пока в этих местах соберется достаточное количество оккупантов, Силы обороны нанесли меткие миноментные удары.
Всего в результате этой операции была ликвидирована целая штурмовая группа войск РФ — семеро оккупантов уничтожили, четырем нанесли ранения.
ГПСУ опубликовала видео этой успешной операции украинских пограничников.
Напомним, что 16 мая в Харьковской области пограничники сбили российский разведывательный дрон.