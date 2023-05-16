На Харківщині прикордонники збили російський розвідувальний дрон

Російський безпілотник "Картограф", збитий українськими прикордонниками. Фото: пресслужба ДПСУ

У небі над Харківською областю українські прикордонники збили російський безпілотний літальний апарат "Картограф". Цей дрон, обладнаний дюжиною відеокамер, виготовлений спеціально для фіксування місцевості і створення її планів.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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На території Харківської області військовослужбовці Державної прикордонної служби збили російський дрон.

Ворожим літальним апаратом виявився безпілотник "Картограф".

Безпілотник "Картограф", збитий прикордонниками

Фото: ДПСУ

Чим важливий збитий українцями російський дрон

Безпілотний літальний апарат "Картограф" був створений спеціально для створення планів місцевості та фіксування змін на цій місцевості.

Для виконання таких завдань безпілотник обладнаний дванадцятьма камерами.

Деталі збитого російського дрона

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у ніч з 15 на 16 травня російські війська атакували Україну дев’ятьма безпілотниками.

Шість із них — це дрони-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131.

Крім того, росіяни проводили аеророзвідку, використовуючи три безпілотники — типу Орлан-10" та SuperCam.

Протиповітряні сили ЗС України знищили усі дев’ять російських безпілотників.