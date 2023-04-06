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Прикордонники повідомили про зростання інтенсивності російських обстрілів у березні

6 квітня 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Наслідки обстрілу України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив про продовження бойових дій на лінії фронту з росією в березні цього року. За цей місяць прикордонники витримали понад 1800 обстрілів з боку ворога, а також брали участь у більш ніж 900 бойових сутичках з окупантами.

Про це Демченко сказав у коментарі "Укрінформу".

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Внаслідок спільних дій прикордонників та інших військових підрозділів вдалося знищити значну кількість живої сили противника та ворожої техніки.

Демченко зазначив, що ворожі атаки на українських військовослужбовців продовжуються на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо інтенсивними є атаки на напрямі Бахмута, де окупанти продовжують концентрувати свої найбільші наступальні здібності.

Проте прикордонники демонструють високий рівень ефективності у виконанні своїх бойових завдань. Групи аеророзвідки прикордонних підрозділів ефективно знищують ворога та коригують вогонь артилерії за позиціями супротивника. Усі дії прикордонників проводять за єдиним задумом Генерального штабу.

Попри всі труднощі, українські військовослужбовці продовжують відбивати агресію з боку росії та захищати свою країну. Однак ситуація на лінії фронту залишається вкрай напруженою, а окупанти використовують тактику виснаження та тотального руйнування.

Нагадаємо, що за минулу добу, 5 квітня, російські окупаційні війська обстріляли низку сіл та міст. Зокрема, під ударом опинились Чернігівська, Сумська, Харківська та Луганська області.

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