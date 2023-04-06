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Пограничники сообщили про рост интенсивности российских обстрелов в марте

6 апреля 2023 07:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Последствия обстрелов Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил о продолжающихся боевых действиях на линии фронта с Россией в марте этого года. За этот месяц пограничники выдержали более 1800 обстрелов со стороны врага, а также участвовали в более чем 900 боевых столкновениях с оккупантами. 

Об этом Демченко сказал в комментарии "Укринформу".

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В результате совместных действий пограничников и других воинских подразделений удалось уничтожить значительное количество живой силы противника и вражеской техники.

Демченко отметил, что вражеские атаки на украинских военнослужащих продолжаются на Авдеевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно интенсивными являются атаки на Бахмутском направлении, где оккупанты продолжают концентрировать свои наибольшие наступательные способности.

Однако, пограничники демонстрируют высокий уровень эффективности в выполнении своих боевых задач. Группы аэроразведки пограничных подразделений эффективно уничтожают врага и корректируют огонь артиллерии по позициям противника. Все действия пограничников проводятся по единому замыслу Генерального штаба.

Несмотря на все трудности, украинские военнослужащие продолжают отражать агрессию со стороны россии и защищать свою страну. Однако, ситуация на линии фронта остается крайне напряженной, а оккупанты используют тактику истощения и тотального разрушения. 

Напомним, что за минувшие сутки, 5 апреля, российские оккупационные войска обстреляли ряд сел и городов. В частности, под ударом оказались Черниговская, Сумская, Харьковская и Луганская области.

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