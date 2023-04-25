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Прикордонники розповіли, як "перемелюють" російських штурмовиків

25 квітня 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Прикордонники розповіли, як "перемелюють" російських штурмовиків
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прикордонники мужньо відбивають напади росіян у ближньому бою у місті Бахмут. За минулу добу, 24 квітня, українські військові знешкодили десять загарбників.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

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"Учора вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників. Бійці ДПСУ відбили ворожий напад у ближньому бою", — йдеться у повідомлені.

Прикордонники додали, що в іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники упередили ще одну атаку окупантів. Вогневий наліт наших сил розбив піхоту противника на марші до лінії зіткнення. 

Загалом прикордонні підрозділи знешкодили десять загарбників: одного вбито, ще дев'ять – поранено.

Нагадаємо, нещодавно командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, чому для України так важливо утримувати Бахмут.

За його словами, Бахмут є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому. 

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