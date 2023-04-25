Прикордонники розповіли, як "перемелюють" російських штурмовиків

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Прикордонники мужньо відбивають напади росіян у ближньому бою у місті Бахмут. За минулу добу, 24 квітня, українські військові знешкодили десять загарбників.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі.

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"Учора вранці десяток загарбників спробували захопити опорний пункт прикордонників. Бійці ДПСУ відбили ворожий напад у ближньому бою", — йдеться у повідомлені.

Прикордонники додали, що в іншому секторі оборони міста прикордонники-мінометники упередили ще одну атаку окупантів. Вогневий наліт наших сил розбив піхоту противника на марші до лінії зіткнення.

Загалом прикордонні підрозділи знешкодили десять загарбників: одного вбито, ще дев'ять – поранено.

Нагадаємо, нещодавно командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, чому для України так важливо утримувати Бахмут.

За його словами, Бахмут є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому.