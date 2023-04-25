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Сирський розповів, чому для України так важливо утримувати Бахмут

25 квітня 2023 16:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський розповів, чому для України так важливо утримувати Бахмут
Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: АрміяInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бої за Бахмут в Донецькій області мають важливе значення не лише для російських окупантів, а й для Сил оборони. Утримання міста не дозволяє противнику збільшувати лінію фронту.

Про це розповів командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Чому для України важливо утримувати Бахмут

"Бої за Бахмут мають важливе значення не лише для ворога, а й для нас. Адже протягом кількох місяців на цьому напрямку ми стримуємо наступ ворога і не даємо йому збільшувати фронт. Окрім того, ми завдаємо ворогу значних втрат — знищуємо їхні найпрофесійніші підрозділи, озброєння та військову техніку", — розповів Сирський. 

Він назвав причини, чому потрібно утримувати місто:

  • Бахмут є важливим вузлом оборони, утримання якого забезпечує стійкість оборони угруповання військ в цілому;
  • місто є вдало розміщеною природною фортецею, яка оточена річками та розміщена на пагорбах, що сприяє веденню оборони;
  • також захисту міста сприяє наявність багатоповерхової забудови та розвинена інфраструктура на лівому березі річки Бахмутка, де ведуть оборону українські війська;
  • бій щодо заволодіння містом є специфічним видом бойових дій, який потребує особливих навичок та створює труднощі для військ, які вели наступ в умовах лісостепу;
  • Бахмут є частиною Костянтинівсько-Краматорської агломерації, утримання якої виключає вихід противника у фланг та тил угруповань наших військ на Лисичанському та Донецькому напрямках.

За словами Сирського, для окупантів Бахмут залишається об’єктом зосередження основних зусиль з-поміж усіх інших напрямків. Він наголосив, що для РФ схід України — це єдина ділянка фронту, де вони досягли хоч якогось успіху.

"План "завоювати Україну за три дні" трансформувався у дев’ятимісячні спроби довкола невеликого міста. Після низки поразок на півночі та півдні України керівництву Росії необхідно продемонструвати хоча б найменший успіх в окупації Донбасу. Не оволодівши ним, окупанти не зможуть розвивати наступ в напрямку Краматорська та Сіверська. Тому російська пропаганда подає бої за Бахмут як другу "битву за Сталінград", — розповів Сирський.

Нагадаємо, російські окупанти не полишають ідеї взяти під свій повний контроль Бахмут. З цією метою вони атакують українських захисників відразу з декількох напрямків.

Також ми писали, що 24 квітня, командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський працював у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Він розповів, що рішення з організації оборони приймаються на місці.

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