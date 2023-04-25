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Пограничники рассказали, как "перемалывают" российских штурмовиков

25 апреля 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Пограничники рассказали, как "перемалывают" российских штурмовиков
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Пограничники мужественно отбивают нападения россиян в ближнем бою в городе Бахмут. За минувшие сутки, 24 апреля, украинские военные обезвредили десять захватчиков.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе.

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"Вчера утром десяток захватчиков попытались захватить опорный пункт пограничников. Бойцы ГПСУ отразили вражеское нападение в ближнем бою", — говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что в другом секторе обороны города пограничники-минометчики предотвратили еще одну атаку оккупантов. Огневой налет наших сил разбил пехоту противника на марше до линии столкновения.

В общей сложности пограничные подразделения обезвредили десять захватчиков: один убит, еще девять — раненых.

Напомним, недавно командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал, почему для Украины так важно удерживать Бахмут.

По его словам, Бахмут является важным узлом обороны, содержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом.

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