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Прикордонники Житомирського загону затримали ворожого агента, який намагався втекти в білорусь

5 квітня 2023 06:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прикордонники затримали ворожого агента
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прикордонники виявили підозрілого чоловіка без документів на околиці одного з населених пунктів Житомирщини, неподалік від державного кордону з білоруссю.

 Про це йдеться на сайті Державної прикордонної служби України. 

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Як виявилося, затриманий збирав інформацію про військові та фортифікаційні об’єкти та намагався видавати себе за іншу особу.

 У нього виявили планшет й записник, в які було занесено інформацію про найменування, розташування та приналежність військових частин Сил оборони України, а також іноземна валюта в розмірі 4 тисячі євро.

В подальшому з’ясувалося, що затриманий є фігурантом кримінальних проваджень проти основ національної безпеки України, жителем Житомира. Він намагався незаконно потрапити в білорусь. Тікаючи з країни зрадник попутно збирав інформацію для ворога.

Відносно зловмисника складено процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону та порушення прикордонного режиму.

 Нагадаємо, росія передала білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може використовуватися як зі звичайними, так і з ядерними ракетами. За словами Шойгу, навчання білоруських військових роботі з цим комплексом розпочалося 3 квітня на полігоні у росії. Він також заявив, що частина білоруських літаків штурмової авіації вже має можливість завдавати ударів з використанням ядерної зброї.

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