РФ передала білорусі "Іскандер-М": вони можуть мати ядерні снаряди

Міністр оборони рф Сергій Шойгу

Згідно з заявою міністра оборони рф Сергія Шойгу, росія передала білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М", який може використовуватися як зі звичайними, так і з ядерними ракетами.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Читайте також:

Ядерні боєголовки в білорусі

За словами Шойгу, навчання білоруських військових роботі з цим комплексом розпочалося 3 квітня на полігоні у росії. Він також заявив, що частина білоруських літаків штурмової авіації вже має можливість завдавати ударів з використанням ядерної зброї.

Усі ці заходи, за словами Шойгу, спрямовані на захист "союзної держави". Заява викликала широку реакцію у світових ЗМІ, особливо з огляду на нещодавні напружені відносини між білоруссю та її західними сусідами.

Нагадаємо, що командувач ОЗ ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прокоментував ситуацію, що виникла навколо перевірки боєздатності збройних сил Білорусі . Українські захисники працюють.

Також ми писали, що посол росії в Мінську Борис Гризлов заявив, що ядерна зброя буде розміщена в сховищі, яке буде підготовлено в білорусі до 1 липня. Він зазначив, що зброя буде присунута до західних кордонів союзної держави, щоб забезпечити безпеку Росії та її союзників.