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Пограничники Житомирского отряда задержали вражеского агента, пытавшегося сбежать в беларусь

5 апреля 2023 06:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Пограничники задержали вражеского агента
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Пограничники обнаружили подозрительного мужчину без документов на окраине одного из населенных пунктов Житомирщины, недалеко от государственной границы с беларусью.

Об этом идет речь на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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Как оказалось, задержанный собирал информацию о военных и фортификационных объектах и пытался выдавать себя за другого человека.

У него обнаружили планшет и записную книжку, в которые была занесена информация о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины, а также иностранная валюта в размере 4 тысяч евро.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный является фигурантом уголовных производств против основ национальной безопасности Украины, жителем Житомира. Он пытался незаконно попасть в беларусь. Убегая из страны предатель попутно собирал информацию для врага.

В отношении злоумышленника составлены процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушения пограничного режима.

Напомним, россия передала беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может использоваться как с обычными, так и с ядерными ракетами. По словам Шойгу, обучение белорусских военных работе с этим комплексом началось 3 апреля на полигоне в россии. Он также заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже имеет возможность наносить удары с использованием ядерного оружия.

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