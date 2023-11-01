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Приліт по місцям розташування окупантів — деталі атаки на Крим

1 листопада 2023 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Приліт по місцям розташування окупантів — деталі атаки на Крим
Ілюстративне фото вибух в Криму. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російський ворог заявив про ракетну атаку на Кримський півострів, яка відбулася 1 листопада. Ймовірно, уражено місця дислокації окупантів.

Про це повідомляє телеграм-канал Крымский ветер.

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У виданні вказали, що уражено місця розміщення військових РФ щонайменше у двох захоплених курортних закладах на Арабатській стрілці, швидше за все ракетними ударами.

Очевидці повідомляли, що після цього атака ще продовжувалась, над Арабатською стрілкою були помічені безпілотники.

"Ракети потрапили у дві бази відпочинку — пансіонат "Юний" та "Блакитне полум'я" у селі Стрілковому. Ці дитячі здравниці були захоплені росіянами і там знаходяться їхні "розташування", — розповіли мешканці Генічеської громади.

Нагадаємо, сьогодні у Севастополі пролунала повітряна тривога — над містом почав підійматися дим. У дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя уточнили, що у місті призупинено рух морського та наземного громадського транспорту. Крім того, зупинено рух по Кримському мосту, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.

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