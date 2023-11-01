У Севастополі повітряна тривога — над містом піднімається дим
В окупованому Севастополі у середу, 1 листопада, оголосили повітряну тривогу. Попередньо відомо, що у місті зупинено громадський транспорт.
Про це повідомляє окупаційна влада міста.
Рух Кримським мостом перекрито
У дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя уточнили, що у місті призупинено рух морського та наземного громадського транспорту.
Крім того, зупинено рух по Кримському мосту, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.
Як зазначив так званий губернатор міста Михайло Розвожаєв, дим у районі Севастопольської бухти – це робота військових, які використовують табельні засоби маскування.
Нагадаємо, що вчора у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа.
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