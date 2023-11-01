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У Севастополі повітряна тривога — над містом піднімається дим

1 листопада 2023 06:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Севастополі повітряна тривога — над містом піднімається дим
У Севастополі повітряна тривога
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В окупованому Севастополі у середу, 1 листопада, оголосили повітряну тривогу. Попередньо відомо, що у місті зупинено громадський транспорт.

Про це повідомляє окупаційна влада міста.

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Рух Кримським мостом перекрито

У дирекції з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури Севастополя уточнили, що у місті призупинено рух морського та наземного громадського транспорту.

Крім того, зупинено рух по Кримському мосту, який знаходиться на іншому боці півострова Крим.

Кримський міст перекрито. Фото: скриншот

Як зазначив так званий губернатор міста Михайло Розвожаєв, дим у районі Севастопольської бухти – це робота військових, які використовують табельні засоби маскування.

Окупаційна влада про вибухи у Севастополі. Фото - скриншот

Нагадаємо, що вчора у тимчасово окупованому Севастополі сталася пожежа.

 

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