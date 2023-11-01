Прилет по местам расположения окупантов — детали атаки на Крым

Иллюстративный фото взрыв в Крыму. Фото: AP

Российский враг заявил о ракетной атаке на Крымский полуостров, состоявшийся 1 ноября. Вероятно, поражены места дислокации оккупантов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Крымский ветер.

Читайте также:

Атака на Крым

В издании указали, что поражены места размещения военных РФ по меньшей мере в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке, скорее всего, ракетными ударами.

Очевидцы сообщали, что после этого атака продолжалась, над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники.

"Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были увлечены россиянами и там находятся их "расположения", — рассказали жители Генической общины.

Напомним, сегодня в Севастополе раздалась воздушная тревога — над городом начал подниматься дым. В дирекции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Кроме того, остановлено движение по Крымскому мосту, который находится на другой стороне полуострова Крым.