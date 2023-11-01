Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow Прилет по местам расположения окупантов — детали атаки на Крым arrow

Прилет по местам расположения окупантов — детали атаки на Крым

1 ноября 2023 14:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Прилет по местам расположения окупантов — детали атаки на Крым
Иллюстративный фото взрыв в Крыму. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российский враг заявил о ракетной атаке на Крымский полуостров, состоявшийся 1 ноября. Вероятно, поражены места дислокации оккупантов.

Об этом сообщает телеграмм-канал Крымский ветер.

Читайте также:

Атака на Крым

В издании указали, что поражены места размещения военных РФ по меньшей мере в двух захваченных курортных заведениях на Арабатской стрелке, скорее всего, ракетными ударами.

Очевидцы сообщали, что после этого атака продолжалась, над Арабатской стрелкой были замечены беспилотники.

"Ракеты попали в две базы отдыха — пансионат "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом. Эти детские здравницы были увлечены россиянами и там находятся их "расположения", — рассказали жители Генической общины.

Напомним, сегодня в Севастополе раздалась воздушная тревога — над городом начал подниматься дым. В дирекции развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уточнили, что в городе приостановлено движение морского и наземного общественного транспорта. Кроме того, остановлено движение по Крымскому мосту, который находится на другой стороне полуострова Крым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме