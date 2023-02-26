У найближчі сто років примирення з росією не буде, — Шмигаль

Примирення з росією не буде навіть через сто років, — Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що примирення України з росією неможливе упродовж багатьох поколінь. Окрім того, офіційний Київ виключає будь-яку співпрацю.
Про це голова уряду розповів в інтерв'ю німецькому тижневику Focus.
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За словами Дениса Шмигаля, для того, аби світ почав довіряти рф, вона повинна спочатку змінитися, бути демократизованою, демілітаризованою і денуклеаризованою. Прем'єр наголосив, що навіть через сто років Україна не зможе примиритися з рф.
"Ми — суверенна країна з міжнародно-визнаними кордонами. Єдиний компроміс — повне виведення російських військ з України до кордонів 1991 року. Росіяни повинні припинити стріляти, зупинити агресію і залишити нашу територію", — сказав Шмигаль.
Окрім того Шмигаль заявив, що будь-які варіанти із заморожуванням війни лише зіграють на руку росії та призведуть до ще однієї великої війни. Крім того, українське суспільство не допустить жодних компромісів щодо територіальної цілісності.
Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомляв, що на звільнених від російських окупантів територіях зафіксовано велику кількість воєнних злочинів.
Лише у Херсонській області відбувається розслідування понад 11 тисяч таких справ.