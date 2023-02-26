В ближайшие сто лет примирения с россией не будет, — Шмыгаль

Примирения с россией не будет даже через сто лет, — Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примирение Украины с россией невозможно на протяжении многих поколений. Кроме того, официальный Киев исключает любое сотрудничество.
Об этом глава правительства рассказал в интервью немецкому еженедельнику Focus.
-
Семь кораблей в Черном море: 72 "Калибра" подстерегают из Средиземноморья, — ВМС
-
Илон Маск назвал Революцию Достоинства "переворотом": на Банковой ответили
-
В Польше столкнулись два автобуса с гражданами Украины: есть пострадавшие
-
Минимальная пенсия почти 4 тысячи: какие категории одесситов могут рассчитывать на большую сумму
-
В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц сбежал из зоопарка
-
ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах
-
Мокрый снег и мороз ночью: прогноз погоды на завтра
-
Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый
-
Китай хочет вернуть себе Сибирь и Дальний Восток: что уже сделали власти
-
Ограничения сняты: ситуация со светом в Одессе в ближайшие сутки будет меняться
Подробности
По словам Дениса Шмыгаля, для того чтобы мир начал доверять россии, она должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной. Премьер подчеркнул, что даже через сто лет Украина не сможет примириться с рф.
"Мы — суверенная страна с международно-признанными границами. Единственный компромисс — полный вывод российских войск из Украины до границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию", — сказал Шмыгаль.
Кроме того, Шмыгаль заявил, что любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку россии и приведут к еще одной большой войне. Кроме того, украинское общество не допустит никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности.
Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях зафиксировано большое количество военных преступлений.
Только в Херсонской области проходит расследование более 11 тысяч таких дел.