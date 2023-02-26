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Примирения с россией не будет даже через сто лет, — Шмыгаль

26 февраля 2023 13:53
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
В ближайшие сто лет примирения с россией не будет, — Шмыгаль
После всех преступлений Украина не сможет примириться с рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примирение Украины с россией невозможно на протяжении многих поколений. Кроме того, официальный Киев исключает любое сотрудничество.

Об этом глава правительства рассказал в интервью немецкому еженедельнику Focus.

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По словам Дениса Шмыгаля, для того чтобы мир начал доверять россии, она должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной. Премьер подчеркнул, что даже через сто лет Украина не сможет примириться с рф.

"Мы — суверенная страна с международно-признанными границами. Единственный компромисс — полный вывод российских войск из Украины до границ 1991 года. Россияне должны прекратить стрелять, остановить агрессию и покинуть нашу территорию", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что любые варианты с замораживанием войны только сыграют на руку россии и приведут к еще одной большой войне. Кроме того, украинское общество не допустит никаких компромиссов по вопросу территориальной целостности.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что на освобожденных от российских оккупантов территориях зафиксировано большое количество военных преступлений.

Только в Херсонской области проходит расследование более 11 тысяч таких дел.

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