Принудительная эвакуация в Купянске: кого она коснется
В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей. Их эвакуируют из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Зачем нужна эвакуация детей
"Купянской районной администрацией было объявлено о принудительной эвакуации гражданского населения из тех населенных пунктов, которые фактически уже находятся на линии фронта. Потому что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам", — сказал Синегубов.
По его словам, за два дня уже было эвакуировано 33 человека.
"Кроме того, мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и в отношении самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей", — заявил глава ОВА.
Синегубов добавил, что в настоящее время в городе проживает около 523 детей.
Ранее мы сообщали, что в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.
Напомним, власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых общин Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев.