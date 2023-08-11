Принудительная эвакуация в Купянске: кого она коснется

Полицейская успокаивает детей. Фото: ГСЧС

В Купянском районе Харьковской области местные власти объявили принудительную эвакуацию детей. Их эвакуируют из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Зачем нужна эвакуация детей

"Купянской районной администрацией было объявлено о принудительной эвакуации гражданского населения из тех населенных пунктов, которые фактически уже находятся на линии фронта. Потому что люди, несмотря на ежедневные обстрелы, не хотят выезжать по разным причинам", — сказал Синегубов.

По его словам, за два дня уже было эвакуировано 33 человека.

"Кроме того, мы объявляем принудительную эвакуацию детей с того же Купянского направления. Ну и в отношении самого города Купянск, мы рассматриваем возможность решения о принудительной, то есть обязательной эвакуации детей", — заявил глава ОВА.

Синегубов добавил, что в настоящее время в городе проживает около 523 детей.

Ранее мы сообщали, что в Сумской и Волынской областях функционируют два гуманитарных коридора, через которые украинцы могут попасть на родную землю. Один из них работает на сумском направлении на границе с РФ.

Напомним, власти Харьковской области рассматривают вопросы организованной эвакуации гражданских из прифронтовых общин Купянского района. Для этого есть транспорт, намеченные относительно безопасные маршруты, есть временное жилье для переселенцев.