Лівий берег Херсонщини: ворог проводить паспортизацію населення

Хлань розповів про дії росіян на окупованій частині Херсонщини

На окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Людям кажуть, якщо вони найближчим часом не отримають російський паспорт, то не зможуть переоформити своє майно за російським законодавством. Поки що терміни не встановлюються. Але лякають тим, що у кого не буде зареєстрована домівка, земельна ділянка чи пай, то майно буде вилучатися на користь росії. Фактично відбудеться пограбунок", – сказав Хлань.

За його словами, наприкінці 2022 року окупанти змушували переоформлювати бізнес підприємців. У січні вони провели свою інвентаризацію.

"Те майно, яке перебувало у підприємців, переписане. Зараз не перереєстроване майно націоналізовується. Окупанти крадуть майно бізнесу, вводять тимчасові адміністрації, призначають указами нових керівників і фактично відбувається пограбунок. Ця хвиля перекинулася на фізиних осіб", — додав Хлань.

Окупанти розповідають, як було і на правому березі Херсона, що вони тут назавжди. Кажуть, що забезпечуватимуть проведення посівних робіт. Запевняють про відкриття урядових кварталів і російських банків.

"Але ми вже бачили, як окупантів вигнали з правого берега, так виженемо і з лівого. Херсонщина буде вільна", — додав Хлань.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. За добу 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів є загиблі.