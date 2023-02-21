Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини arrow

Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини

21 лютого 2023 13:13
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Лівий берег Херсонщини: ворог проводить паспортизацію населення
Хлань розповів про дії росіян на окупованій частині Херсонщини
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством. 

Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Читайте також:

Хлань

"Людям кажуть, якщо вони найближчим часом не отримають російський паспорт, то не зможуть переоформити своє майно за російським законодавством. Поки що терміни не встановлюються. Але лякають тим, що у кого не буде зареєстрована домівка, земельна ділянка чи пай, то майно буде вилучатися на користь росії. Фактично відбудеться пограбунок", – сказав Хлань. 

За його словами, наприкінці 2022 року окупанти змушували переоформлювати бізнес підприємців. У січні вони провели свою інвентаризацію. 

"Те майно, яке перебувало у підприємців, переписане. Зараз не перереєстроване майно націоналізовується. Окупанти крадуть майно бізнесу, вводять тимчасові адміністрації, призначають указами нових керівників і фактично відбувається пограбунок. Ця хвиля перекинулася на фізиних осіб", — додав Хлань.

Окупанти розповідають, як було і на правому березі Херсона, що вони тут назавжди. Кажуть, що забезпечуватимуть проведення посівних робіт. Запевняють про відкриття урядових кварталів і російських банків.

"Але ми вже бачили, як окупантів вигнали з правого берега, так виженемо і з лівого. Херсонщина буде вільна", — додав Хлань.

Нагадаємо, окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. За добу 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів є загиблі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

13:37 Те, що робить українців незламними: Зеленський показав зворушливі фото

13:34 Фонд Вадима Столара передав ЗСУ другу систему виявлення дронів, щоб в парі вони працювали ефективніше

Новина з фото

13:31 Полякова та захисник "Азовсталі" відвідали реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ"

Новина з фото

13:25 На станції "Вернадського" з'явився рожевий сніг: полярники пояснили чому

13:25 Українці обрали найкращу військову марку 2022 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:23 У Києві магазини завищували ціни на низку продуктів, — Держпродспоживслужба

Ексклюзив

13:20 Деревопад в Одесі: в центрі міста гілка впала на авто

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

13:14 В Україні продовжують падати ціни на бензин: що кажуть експерти

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

Новина з відео

11:43 Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:02 ​​​​​​​У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Новина з відео

20:02 Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Новина з відео

19:32 "Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною": Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою

Новина з відео

19:21 "З цього почалась моя боротьба за Україну": Клопотенко про День пам'яті Небесної Сотні

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

Актуальне по темі

None 21 Лютий 13:38

Те, що робить українців незламними: Зеленський показав зворушливі фото

None 21 Лютий 13:38

Фонд Вадима Столара передав ЗСУ другу систему виявлення дронів, щоб в парі вони працювали ефективніше

None 21 Лютий 13:39

Полякова та захисник "Азовсталі" відвідали реабілітаційний центр "НЕЗЛАМНІ"

None 21 Лютий 13:26

На станції "Вернадського" з'явився рожевий сніг: полярники пояснили чому

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB