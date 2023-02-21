Лівий берег Херсонщини: ворог проводить паспортизацію населення

Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини
На окупованому лівому березі Херсонщини окупанти проводять примусову паспортизацію населення, а також змушують людей переоформлювати земельні ділянки та паї за російським законодавством.
Про це Новини.LIVE розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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"Людям кажуть, якщо вони найближчим часом не отримають російський паспорт, то не зможуть переоформити своє майно за російським законодавством. Поки що терміни не встановлюються. Але лякають тим, що у кого не буде зареєстрована домівка, земельна ділянка чи пай, то майно буде вилучатися на користь росії. Фактично відбудеться пограбунок", – сказав Хлань.
За його словами, наприкінці 2022 року окупанти змушували переоформлювати бізнес підприємців. У січні вони провели свою інвентаризацію.
"Те майно, яке перебувало у підприємців, переписане. Зараз не перереєстроване майно націоналізовується. Окупанти крадуть майно бізнесу, вводять тимчасові адміністрації, призначають указами нових керівників і фактично відбувається пограбунок. Ця хвиля перекинулася на фізиних осіб", — додав Хлань.
Окупанти розповідають, як було і на правому березі Херсона, що вони тут назавжди. Кажуть, що забезпечуватимуть проведення посівних робіт. Запевняють про відкриття урядових кварталів і російських банків.
"Але ми вже бачили, як окупантів вигнали з правого берега, так виженемо і з лівого. Херсонщина буде вільна", — додав Хлань.
Нагадаємо, окупанти обстрілюють правобережну Херсонщину запалювальними снарядами, що призводить до пожеж у приватному секторі. За добу 20 лютого внаслідок ворожих обстрілів є загиблі.